دبلوماسي مغربي: حريصون على دعم العلاقات التاريخية التي تجمعنا بتونس

أكد سفير المملكة المغربية الجديد لدى تونس، طارق حسن، حرص المملكة على دعم العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين في مختلف الميادين.

جاء ذلك خلال لقاء حسن بكاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، صبري بشطبجي، اليوم، بمقر الوزارة لتسليمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا للمملكة المغربية في تونس، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وأكد بشطبجي استعداد الوزارة لتسهيل مهمة الدبلوماسي المغربي ومساعدته على أدائها على أكمل وجه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في عمله، مثمنا عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.