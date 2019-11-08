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أفريقيا فى قلب المحروسة

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الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً إضافياً لليمن بقيمة 79 ملیون یورو

الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً إضافياً لليمن بقيمة 79 ملیون یورو

الاثنين المقبل.. إعادة انتخابات اتحاد طلاب "بنات عين شمس"

الاثنين المقبل.. إعادة انتخابات اتحاد طلاب "بنات عين شمس"

الاثنين.. نائب الرئيس الصيني يزور فرنسا للمشاركة في "باريس للسلام"

الاثنين.. نائب الرئيس الصيني يزور فرنسا للمشاركة في "باريس للسلام"

وزير الأوقاف اليمني: "اتفاق الرياض" يوحد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي

وزير الأوقاف اليمني: "اتفاق الرياض" يوحد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي

ظل يحفر لمدة 3 أشهر.. ضبط مزارع نقب عن الآثار بمنزله في كفرالشيخ

ظل يحفر لمدة 3 أشهر.. ضبط مزارع نقب عن الآثار بمنزله في كفرالشيخ

وزارة الداخلية تحذر مجنديها من عدم الاستقرار الأسرى

وزارة الداخلية تحذر مجنديها من عدم الاستقرار الأسرى

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