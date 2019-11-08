أقدم طالب بالصف الثانوي الصناعي، مقيم بإحدى قرى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، على شنق نفسه بوضع شال أبيض حول رقبته وربطه بنافذة الغرفة، ونُقل إلى مستشفى قلين المركزي جثة هامدة.

تبقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وصول "ع.ي" 16عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، إلى مستشفى قلين جثة هامدة، وإيداعه بمشرحة المستشفى قيد تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والد المتوفي، أكد على أنه فوجئ حال دخول غرفة نجله للاطمئنان عليه، بقيامه بشنق نفسه عن طريق وضع قطعة قماش "شال أبيض" حول رقبته، وربطها بنافذة الغرفة، وفارق الحياة، لمعاناته من أزمة نفسية، وعدم وجود شبهة جنائية، في الوفاة، ولم تتهم أسرته أحدا.

بانتداب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، أفاد بعدم وجود ثمة آثار إصابات ظاهرية سوى احمرار حول الرقبة، وأن سبب الوفاة فشل في وظائف الجهاز التنفسي، وحرر رجال المباحث المحضر رقم 8764 لسنة 2019، إداري مركز قلين، وأخطرت النيابة للتحقيق.