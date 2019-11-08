وافقت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأسنان، أن يحل وكيل النقابة مكان النقيب في حال غيابه، ويخول له القيام بأعماله.

وأعلن الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية غير العادية للأعضاء بحضور 250 عضوا، حتى تمام الـ2 بعد الظهر.

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان دعت أعضائها، اليوم، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، اليوم الجمعة، 8 نوفمبر 2019.

ويشمل جدول أعمال العمومية مناقشة آليات وشروط تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية، وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة، وامتحان البورد المصري لتقديمها لمجلس النواب، ومعايير وشروط آليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج مصر، بالإضافة إلى التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.