حصلت "الوطن" على صور أتوبيس حادث سفاجا والذي تسبب في إصابة 37 شخص بينهم 30 طالب و7 من الإداريين والمشرفين والمدرسين نتيجة انقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق قنا سفاجا جميعهم من طلاب مدرسة محمد سليم الثانوية بقرية القناوية بمحافظة قنا.

وأكد مصدر طبي لـ"الوطن" على أن جميع الحالات مستقرة والإصابات سطحية وجرى عمل الإسعافات اللازمة وخروج جميع الحالات ماعدا 4 حالات تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتفاقم الإصابة.

وحصلت الوطن على أسماء 37 مصابي الحادث وهم محمود خالد كمال 20 سنه، خليفه محمود ابراهيم 53 سنه، ابراهيم محمد ابراهيم 17 سنه ،منه الله خليفة متولى 16 سنه، إيمان محمد محمود 15 سنه، ادم غالى شكل 16 سنوات، معاذ غالى شكل 17 سنوات، جمال محمد سعيد 16 سنه، أمل عبد السلام محمد 43 سنه، محمد شاذلي محمد 14 سنه ،مصطفى السابح محمد 28 سنه ،سليم محمود سليم 37 سنه ،غسان رزق سليم 16 سنه ،طه حسين عبد الفضيل 16 سنه ، اسلام أحمد عز الدين 16 سنه ،مهند مصطفى السيد 16 سنه ،مصطفى سامح 16 سنه ،يوسف محمد 16 سنه ،كريم محمد 13 سنه ،أحمد محمد سعيد 15 سنه ، أحمد محمد فتحي 15 سنه ،محمود عاطف نصر 15 سنه ، مؤمن مصطفى أبو حامد 15 سنه ، مؤمن إسماعيل عبد اللطيف 16 سنه ، مصطفى كمال محمد 15 سنه ، سامح فتحي مصطفى 15 سنه ، محمود زكريا محمد 16 سنه ، سعد عبد الروؤف سعد 16 سنه ، عبد الرحمن إبراهيم محمد 16 سنه ، مروة مبارك حسين 30 سنه ، نعمه عبد الروؤف حسن 30 سنه ، عبد الرحمن خيرى 16 سنه ، اسماعيل كمال خيرى 42 سنه ، هشام محمد جابر 16 سنه ، سليم محمد سليم 16 سنه ، كريمة عبد المحسن عبده 16 سنه ، محمد اسماعيل حمد 16 سنة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بلاغا بحادث انقلاب اتوبيس رحلات بطريق سفاجا- قنا الكيلو 5، نتيجة انحرافه بالكثبان الرميلة، مما أدى لإصابة 37 شخصا بينهم 30 طالبا، وجرى الدفع بـ 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين.