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أفريقيا فى قلب المحروسة

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إرجاء عملية انسحاب جديدة للقوات في أوكرانيا إلى الغد

إرجاء عملية انسحاب جديدة للقوات في أوكرانيا إلى الغد

اليوم.. لجنة مناقشة الدستور السوري المصغرة تختتم اجتماعاتها في جنيف

اليوم.. لجنة مناقشة الدستور السوري المصغرة تختتم اجتماعاتها في جنيف

الأمم المتحدة تناشد الدول زيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا

الأمم المتحدة تناشد الدول زيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا

مايكل بلومبرج يفكر في خوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

مايكل بلومبرج يفكر في خوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة

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