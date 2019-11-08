قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي، حمل العديد من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بترشحه للرئاسة.

وتابعت: الجميع يعلم أن الرئيس السيسي لم يكن راغبا في السلطة قط، وأن ما فعله كان تلبية لنداء الشعب المصري، الذي أكد ضرورة ترشحه لمنصب الرئاسة.

عضو مجلس النواب أكدت، أن طلب الرئيس السيسي من المستشار عدلي منصور، الترشح في انتخابات 2014، يعكس عدم سعيه للسلطة، خاصة وأنه يعلم حجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية، ولا يألو جهدا في مواجهتها، وتحديدًا الإرهاب.