أبدت الفنانة وفاء عامر استياءها الشديد مما أثير مؤخرا حول مغادرتها جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي قبل وصول جثمانه، أمس، إلى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وقالت عامر، لـ "الوطن"، إنها رافقت الجثمان حتى مثواه الأخير، مضيفة: "أفوض أمري إلى الله فيمن روج لشائعة مغادرتي الجنازة، رغم أنني تواجدت خارج محيط المسجد لمساعدة كبار السن في ركوب إحدي السيارات، كما كنت أبحث عن سائق سيارتي لإرساله إلى منزلي لإحضار علبة دوائي التي نسيتها هناك".

وتساءلت: "لمصلحة من يتم تشويهي في حدث جلل كهذا؟ ولماذا تروج مثل هذه الأكاذيب عبر منابر إعلامية؟ حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن هيثم أحمد زكي قد وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.