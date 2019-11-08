آلاف التلاميذ يغيبون عن صفوفهم لمواصلة المظاهرات في لبنان

تغيّب آلاف التلاميذ عن صفوفهم، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي في كافة المناطق اللبنانية لحشد مظاهرات أمام المرافق العامة والمصارف، في إطار الحراك الاحتجاجي للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.

وتشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات والمصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.

وانضمّ التلاميذ إلى التحركات منذ الأربعاء الماضي، مطالبين بمستقبل أفضل في بلادهم لأنهم يرفضون الهجرة أو السفر للعمل في الخارج.

وفي العاصمة بيروت، تظاهر مئات التلاميذ أمام وزارة التربية والتعليم العالي مطالبين بإغلاق المدارس ليتمكنوا من المشاركة في التظاهرات.