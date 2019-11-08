أجرى حزبا الشعب والخضر في النمسا اليوم الجولة الأخيرة من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس، وقال كورتس - وهو رئيس حزب الشعب- فى تصريحات اليوم، إن فريقين من خبراء الحزبين عقدوا اليوم اجتماعا لبحث الخطوات النهائية لمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا إن المحادثات "جيدة جدًا" حتى الآن وتتميز بتفاعل محترم بين حزبي الشعب والخضر.

من جانبه، أعرب رئيس حزب الخضر فيرنر كوجلر، عن رضاه عن نتائج المفاوضات السابقة بين الحزبين لافتا إلى ثقته في نجاحهما في التوصل إلى ملامح الحكومة المشتركة الجديدة والتى يليق بها أن تقود النمسا لخمس سنوات قادمة، موضحا أن توزيع الحقائب الوزراية ليس مطروحا في تلك المرحلة من مفاوضات الحزبين.