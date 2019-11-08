إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم 3 سيارات ربع نقل وميكروباص وملاكي بطريق أسيوط منفلوط الزراعي بالقرب من مدخل قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط منفلوط الزراعي ووقوع مصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة والإسعاف لموقع الحادث كما انتقل محمود ياسين نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل رقم "8654 ي س أ" وميكروباص "3614 ي ط أ" وملاكي أسيوط رقم 124043 بالقرب من مدخل قرية بني سند دائرة المركز.

نجم عن الحادث إصابة خمسة أشخاص من مستقلى السيارتين الملاكي وربع النقل، تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي، وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث بواسطة معدات مجلس المدينة، وتم تسير حرجة المرور.