قدم رجل الأعمال صبري نخنوخ، واجب العزاء في الكابتن محمد الحلو، مدرب الأسود، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ومن بين الحضور أيضا جاء محمد عنتر، لاعب نادي الزمالك، والفنانة صابرين.

وأقيمت مراسم عزاء الكابتن محمد الحلو، مدرب الأسود، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وتقدمت صفوف الرجال، لوبا ابنة الراحل محمد الحلو، مرتدية ملابس باللون الأبيض، مبررة ذلك في تصريحات خاصة لـ"الوطن" بأنها وصيته قبل الوفاة.

ويذكر أن "الحلو" تعرض لتدهور حاد في حالته الصحية، الأمر الذي أدى لاحتجازه قبل وفاته بـ3 أيام بالعناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وحرصت نقابة المهن التمثيلية على زيارته خلال الأيام الماضية تسهيلا لإجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية.