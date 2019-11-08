إبهار جديد في افتتاح "بطولة الشباب": هنا أفريقيا من القاهرة

من جديد نجحت مصر فى إبهار العالم على مستوى استضافة البطولات الرياضية الكبرى، فبعد شهور من تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم على مستوى الكبار، شهدت القاهرة، اليوم، حفل افتتاح مبهراً لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها ملاعب المحروسة، بمشاركة 8 منتخبات أفريقية.

8 منتخبات تشارك فى "أمم تحت 23 سنة"

وشهد حفل الافتتاح، اليوم، تألق فرقة «شارموفرز» الشهيرة، والمطربة نسمة محجوب، حيث لقيت الفرقة والمطربة تفاعلاً كبيراً من الجماهير التى حضرت الافتتاح فى استاد القاهرة الدولى، كما شهد الحفل عروض ليزر وفقرة للألعاب النارية، وتحول استاد القاهرة إلى «تابلوه» رائع، فضلاً عن فقرات فنية نالت استحسان الجماهير وقيادات الاتحاد الأفريقى، التى وُجدت بالمقصورة الرئيسية، وتحكم نظام «تذكرتى» فى دخول الجماهير بعد نجاح تطبيقه فى بطولة أمم أفريقيا للكبار.

وفى اليوم الأول للبطولة، انتهت مباراة مصر ومالى، بفوز الفراعنة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى بالبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وعلى جانب آخر، يواصل المنتخب الأولمبى تدريباته، غدًا، دون راحة بفرمان من شوقى غريب وجهازه المعاون، المكون من معتمد جمال ومحمد شوقى ووائل رياض وأسامة عبدالكريم، مدرب حراس المرمى، حيث يخوض اللاعبون، الذين شاركوا بالتشكيل الأساسى، اليوم، أمام مالى، تدريبات استشفائية، على أن يؤدى باقى اللاعبين تدريبات بدنية قوية لتجهيزهم للمباريات المقبلة أمام غانا والكاميرون، ويلتقى الفراعنة مع البلاك ستارز، الاثنين المقبل، ثم يختتم منافساته فى دور المجموعات بلقاء أسود الكاميرون، 14 نوفمبر الجارى.

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وتتواصل منافسات البطولة، غدا، بإقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالمجموعة الثانية، حيث يلتقى منتخب نيجيريا مع «كوت ديفوار» فى الخامسة مساء، على أن يلتقى منتخب جنوب أفريقيا وزامبيا فى الثامنة مساء.