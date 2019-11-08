ختام الدورة العالمية الـ13 للغسيل الكلوي بمركز جراحة الكلى في المنصورة

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية العالمية الثالثة عشر للاستصفاء الدموي بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة، اليوم، والتي نظمتها وحدة الغسيل الكلوي بالمركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتدريب الأطباء من مختلف الدول الأفريقية.

وتسلم الأطباء الأفارقة المشاركين شهادات حضور الدورة بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور باسم صلاح وديع مدير المركز، والدكتور أيمن الرفاعي نائب مدير المركز، والدكتور حسين شعيشع مقرر الدورة.

وشارك في الدورة 35 طبيبًا من 20 دولة أفريقية تشمل (السودان– جنوب السودان - السنغال – تشاد - إريتريا – بوركينا فاسو – الكاميرون - بورندى – أريتريا– جابون – غينيا – مدغشقر- موريشيوس - ناميبيا – تشاد –أوغندا – زامبيا– كينيا – توجو– موزمبيق –بنين).