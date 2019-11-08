مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وكارو في الدقهلية

لقي شاب بمحافظة الدقهلية مصرعه، اليوم، اثر تصادم موتوسيكل مع عربة كارو علي طريق الأحمدية مركز شربين

وتلقى اللواء فاضل عامر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ من أهالي قرية الأحمدية مركز شربين بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وعربة كارو أمام القرية ومصرع شخص في الحادث.

وانتقلت على الفور، سيارات الإسعاف وضباط المباحث مركز شربين وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أمام قرية الأحمدية وتبين مصرع قائد الموتوسيكل ويدعى "هشام ياسر توكل 22 سنة"، مقيم بناحية الأحمدية مركز شربين.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.