مخرج افتتاح "كان" لـ"الوطن": حفل بطولة أفريقيا تحت 23 سنة "عالمي"

قال طه خليفة، أحد مخرجي حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للكبار، التي استضافتها مصر في شهر يونيو الماضي، إن تنظيم مصر لحدثين كبيرين في شهور قليلة وخروج حفلي افتتاحهما بشكل نال استحسان الجميع أمر يدعو للفخر، ودليل على أن مصر تمتلك شباب يستطيعون إبهار العالم.

وأضاف خليفة لـ"الوطن" أن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خرج بشكل محترم للغاية، ويضاهي افتتاحات بطولات نفس الفئات العمرية في معظم دول العالم الكبرى، والتي تستضيف بطولات الشباب والفرق الأولمبية.

طه خليفة: اختيار شارموفرز كان موفق للغاية

وتابع أن اختيار فرقة شارموفرز لإحياء حفل الافتتاح كان موفقا للغاية، لأن الموسيقى الخاصة بهم وطريقة أدائهم تقترب من الروح الأفريقية في الأغاني، وهو ما يحقق انتشارًا للأغنية بين الجمهور الأفريقي المستهدف في الأساس، بالإضافة إلى الحفاظ على الروح المصرية الخالصة متمثلًا في صوت نسمة محجوب الشاب.

وواصل أن فقرة الألعاب النارية "الفاير ووركس" التي قدمها أحمد عصام، كانت عظيمة للغاية، وتم تصويرها بشكل مميز للغاية، لافتا إلى أنها ظهرت بشكل مبهر على الشاشات.

مخرج افتتاح أفريقيا للكبار: الحفل لا يقل عما يحدث في أي بطولة عالمية

وأردف أنه لا يمكن المقارنة بين حفل افتتاح بطولة الألعاب الأفريقية للكبار في يونيو الماضي، وحفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، لأن الفئة العمرية مختلفة وعادةً ما تختلف الأساليب والنظام المستخدم في كل منها، حيث إنه من المعتاد أن تكون حفلات بطولات الفئات السنية الصغيرة أكثر بساطة من فئات الكبار.

وأكد أن افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة يجب أن يتم مقارنته بالبطولات العالمية في نفس الفئات العمرية، حيث لا يقل افتتاح البطولة في مصر عن أي بطولة عالمية.