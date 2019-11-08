قال عثمان أبو لبن، مخرج حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، إن اختيار فرقة شارموفرز ونسمة محجوب لإحياء حفل الافتتاح، بالإضافة إلى أحمد عصام لعرض الألعاب النارية كان بالتوافق مع شركتي بريزنتيشن وكوموفيشن المسئولتين عن التنظيم.

وأضاف أبو لبن لـ"الوطن" أنه كان هناك إصرار وتصميم على أن يكون الحفل مصريًا 100%، من الإخراج لمطربي الافتتاح إلى عرض الألعاب النارية، والإضاءة، وكل تفاصيل الحفل حتى وإن كانت صغيرة.

وأشار إلى أن التحضيرات لحفل الافتتاح بدأت منذ أسبوع واحد فقط، تم خلاله اختيار المجاميع وإجراء جميع البروفات والتدريب على ما يقوم به كل شخص، وتحفيظ كل منهم دوره ومدة عمله في الحفل، مبديًا سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية على الحفل والإشادات الكثيرة التي تنهال عليه.

وشهد حفل الافتتاح، تألق فرقة "شارموفرز"، والمطربة نسمة محجوب، حيث لقيت الفرقة والمطربة تفاعلاً كبيراً من الجماهير التي حضرت الافتتاح في استاد القاهرة الدولي، كما شهد عروض ليزر وفقرة للألعاب النارية، وتحول استاد القاهرة إلى "تابلوه" رائع، فضلاً عن فقرات فنية نالت استحسان الجماهير وقيادات الاتحاد الأفريقي، التي جلست بالمقصورة الرئيسية.