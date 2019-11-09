أشعلت عروض أوبريت الليلة الكبيرة بعرائس الماريونيت حفل نادي إيزي سبورتس بالهضبة الوسطى، في احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتفاعل الجمهور مع عروض الليلة الكبيرة ومنها الأراجوز وبائع الحمص وبائع البخت والقهوجي والمعلم والعمدة والراقصة ومدرب الأسود والأطفال والمصوارتي والمنشد والفلاح، والتي أعادت إلى الأذهان ذكريات الأوبريت الشهير على مسرح العرائس، والذي عاش في وجدان الشعب المصري لسنوات، وأبدع في كتابته الشاعر الراحل صلاح جاهين، كما شارك في العروض الاحتفالية أيضا فرقة التنورة والحاوي وشمشون الجبار والعرائس.

من جانبه قال المهندس محمد العبد رئيس مجلس إدارة نادي إيزي سبورتس، في بيان: هذه المبادرة الجديدة لاستضافة عروض الموالد الذى يشاهدها الجمهور في المناطق الشعبية ونقلها إلى النوادي الاجتماعية، هي خطوة جديدة لإحياء التراث الفني والثقافي، ولا سيما أن دور النوادي ليس الرياضة فقط وإنما تعريف الأجيال المقبلة بالشخصية والحضارة والتراث المصري الحافل بالفنون العظيمة، وكذا نعمل على إقامة احتفالات تعبر عن كل مناسبة مصرية أصيلة.

وأضاف: عبرنا عن المولد بالشكل المعتاد في كل العروض التى يراها الجمهور في الموالد، وقمنا بنقل المشهد كاملا إلى الأجيال الصغيرة والأطفال، وقد استغرق الأمر وقتا كبيرا، حتى تم تنفيده وقمنا بالتجول في مناطق مختلفة لاستئجار النياشين والمراجيح التي هي من رموز الاحتفال بالمولد.