تحت رعاية "الكهرباء"و"الاتصالات".. انطلاق قمة أمن أنظمة التحكم الصناعي اليوم

تنطلق اليوم السبت فعاليات القمة الثانية لأمن أنظمة التحكم الصناعية 2019 وتامين البنية التحتية الحرجة، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وتأتى القمة إيماناً بأهمية رفع الوعي فيما يخص تأمين أنظمة التحكم الصناعي وأيضا البنية التحتية الحرجة حيث ستتناول فعاليات القمة في دورتها الثانية استعراض أهم التحديات والفرص و كيفية التصدي للتهديدات السيبرانية وعرض لأهم الخبرات والتجارب في هذا المجال بحضور عدد من الخبراء المتخصصين المصريين والدوليين

ويعتبر التحول الرقمي و الثورة المعلوماتية للدولة المصرية في احتياج إلى رفع الوعي بالأمن المعلوماتي وإتاحة رؤية كاملة لمواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة لتأمين البنية التحتية الأساسية ليصبح الطريق أمناً نحو مجتمع رقمي متكامل.

جدير بالذكر ان القمة الثانية لأمن أنظمة التحكم الصناعي تستهدف عرض لأهم الموضوعات الخاصة بتامين البنية التحتية الحرجة واهم المخاطر التي تواجهها الدول وكيفية اتباع السياسات والإجراءات التي تضمن تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الدول وخاصة القطاعات الحيوية مثل أنظمة الكهرباء والطاقة وإمدادات المياه وأنظمة وشبكات الاتصالات، ونظم النقل والمواصلات وأنظمة التمويل والتأمين، وخدمات الإنقاذ والطوارئ والخدمات الصحية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.