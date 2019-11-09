"الخانكة المركزي" يستقبل 23 حالة اختناق.. مدير المستشفى: لا نعرف سببها حتى الآن

استقبلت مستشفى الخانكة العام في مقرها المؤقت بقرية أبوزعبل، 23 حالة من قاطني عزبة "سمك" الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة ابوزعبل، إغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة متسربة من المصنع.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة التنفيذية والشرطة لاتخاذ الإجراءت اللازمة.

وقال الدكتور سيد سليمان، مدير المستشفى، إنه جرى استقبال 23 حالة إدعاء اختناق وإغماء بسبب الأدخنة الخاصة بالمصنع، بينها 20 حالة جرى عمل الإسعافات اللازمة لهم وحالتهم مستقرة، وحالتين متوسطتين وحالة حرجة بسبب كبر سن الحالة بجانب إصابتها ببعض الأمراض المزمنة، مؤكدا أن الوضع العام تحت السيطرة ولم يثبت حتى الآن السبب الرئيسي وراء الواقعة.

وقال الأهالي المرافقين للحالات، إن السبب هو مصنع الأسمدة، الذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات، مشيرين إلى أن الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 صباحا، حتى لا يكتشف أمر تلويث البيئة، خاصة أن أجهزة ومسؤولي الرصد البيئي يكونون غير متواجدين في هذا الوقت.

وقال مصدر مسؤول بالمصنع، إن ما حدث إدعاء من المواطنين، مؤكدا أن "المصنع مغلق واليوم الجمعة إجازة رسمية وليس هناك أي شيفتات عمل في هذا الوقت، ليتم الزج بأن السبب أدخنة صادرة عن المصنع".

وأمر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، فور إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتوجه للقرية للوقوف على أسباب الاختناق، ومعاينة مصنعي "الشبة والسماد" بالمنطقة للتوصل للسبب الحقيقي، مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.