لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 آخرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، آثر حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخري نقل، أمام قرية "أفريكانو بارك" بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، غربًا.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 68 بطريق "الإسكندرية – القاهرة الصحراوي"، ووجود حالات وفاة ومصابين.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية ثان وبرفقتهم قوات من إدارة المرور، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل أمام قرية "أفريكانو بارك" بالطريق المشار إليه، اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجري نقلهم إلى مستشفيات العامرية العام وادي النطرون وغرب النوبارية.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بقسم شرطة العامرية ثان بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.