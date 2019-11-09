رامي رضوان يعرض صورا لميدان مجدي يعقوب بأسوان: يستحق 20 ألف تمثال

عرض الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" صورا لتمثال طبيب القلب العالمي السير مجدي يعقوب، وميدانه الجديد بأسوان.

وأثنى رامي على جمال التمثال: "فيه إيد حلوة اشتغلت وعملت تمثال أكثر من رائع لرجل يستحق 20 ألف تمثال".

وأوضح أنه من المقرر افتتاح الميدان الجديد المسمى باسم السير مجدي يعقوب "ميدان المحكمة سابقًا" بمدينة أسوان قريبا.

وأشار رامي إلى أن التمثال يأتي تقديرًا لجهود السير مجدي يعقوب الرائع في مستشفى القلب بأسوان وجهوده العالمية في طب وجراحة القلب، موجهًا التحية والتقدير للدكتور محسن سليم أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة على براعته "كل التحية والتقدير له وتسلم إيده وده مش أول إبداع فني له ونتمنى مزيد من الإبداعات الفترة المقبلة".