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أفريقيا فى قلب المحروسة

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جامعة مصر توقع على بروتوكولات التعاون مع كبرى الجامعات الدولية

جامعة مصر توقع على بروتوكولات التعاون مع كبرى الجامعات الدولية

تعاون مصري - كويتي في مجال تكنولوجيا المدن الذكية

تعاون مصري - كويتي في مجال تكنولوجيا المدن الذكية

تطوير جسر ترعة المريوطية للحفاظ عليها من التلوث

تطوير جسر ترعة المريوطية للحفاظ عليها من التلوث

خبير تخطيط: مصر تسابق الزمن لتحقيق نقلة حضارية فى وقت قصير

خبير تخطيط: مصر تسابق الزمن لتحقيق نقلة حضارية فى وقت قصير

القومي للإدارة يعقد حلقة نقاشية بعنوان "مصر ومؤشرات الحوكمة"

القومي للإدارة يعقد حلقة نقاشية بعنوان "مصر ومؤشرات الحوكمة"

نانسي عجرم تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

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