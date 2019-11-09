وفيات مفاجئة أصابت الوسط الفني، في الآونة الأخيرة، بصدمة كبيرة، حدثت لنجوم كانوا بصحة جيدة حتى قبل وفاتهم بقليل يحملون أوزان الحديد على أذرعهم من أجل بناء جسم رياضي مشدود.

وفيات أصابت المجتمع المصري فضلًا عن الوسط الصحفي بالصدمة نظرًا لكونها لفنانين شباب أو في مراحل سنية ليست بالكبيرة، وجاءت كلها بسبب الجيم وصالات الألعاب الرياضية، نرصدها في التقرير التالي:

ممدوح عبدالعليم يموت على أحد أجهزة الجيم

الفنان القدير ممدوح عبدالعليم، الذي غادر عالمنا وهو في صالة "الجيم" عن عمر ناهز 59 عاما.

الإعلامية شافكي المنيري، قالت إن زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، كان بصحة جسدية ونفسية ومزاجية جيدة للغاية، وكان سعيدا بشدة في آخر رحلة مع عائلته إلى شرم الشيخ.

وأضافت شافكي، في تصريحات تلفزيونية، أن زوجها تمنى عدم زيارة شرم الشيخ مرة أخرى في مقابل عودة السياحة، ومات بعد ذلك بـ 3 أيام.

وتابعت أنه وقع بشكل مفاجئ من على أحد الأجهزة في "الجيم" وأن الموجودين لم ينتبهوا، لأن الذي سقط من على الجهاز ممدوح عبدالعليم، وأن إحدى الموجودات في "الجيم" تحدثت إلى ابنته هاتفيا لتخبرها بنقله إلى المستشفى.

وأكدت أنها أخبرت كل من حولها بأن ممدوح "يمثل" ولم يتوف فعلا، وأنها كانت في حالة هيستيرية.

شاهد عيان يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ممدوح عبدالعليم بالجيم قبل الموت

عمرو سمير يموت في إسبانيا بعد تمارين الجيم

أصيب الوسط الفني بحالة صدمة بعد وفاة الفنان الشاب والمذيع عمرو سمير في إسبانيا بسبب "الجيم".

وأكد الطبيب الشرعي الإسباني، الذي كشف على المذيع والممثل عمرو سمير لتحديد سبب وفاته المفاجئة على سريره بغرفته في أحد الفنادق بإسبانيا، أن الإعلامي الشاب الراحل فارق الحياة، في السابعة صباح الأربعاء الماضي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد ممارسته لألعاب الجيم دون تناول أي أطعمة غذائية أو مشروبات سكرية، الأمر الذي أوقف قلبه بعد المجهود الكبير الذي بذله قبل نومه بساعات.

وأكّد الخبير الألماني، إنجو فروبوزة، ضرورة ألا يبدأ أي شخص في ممارسة الرياضة ومعدته خالية، ليس لنقص معدل الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة فحسب، بل لأن ذلك قد يتسبب أيضاً في إجهاد الأعضاء الداخلية في الجسم، ومن ثم تحدث الوفاة.

الطب الشرعي الإسباني يكشف سبب وفاة عمرو سمير

هيثم أحمد زكي

آخر صدمة أصابت المجتمع المصري والوسط الفني كانت الوفاة المفاجئة للفنان الشاب هيثم أحمد زكي.

بحسب الشهود أصيب زكي الابن بـ"مغص"، بسبب تناوله المكملات الغذائية خلال ممارسته الرياضة في "الجيم"، مع ضعف تناول الطعام، ما نتج عنه إصابته بحالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

وكان هذا السبب الذي رجحته التحريات والتحقيقات واعتبرت أنه يقف وراء وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.