أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق الكريمات - بني سويف، بسبب الشبورة المائية.

وتهيب إدارة المرور، بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.