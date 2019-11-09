انتحار شابين لمرورهما بحالة نفسية سيئة في أسيوط

أقدم شابين على الانتحار شنقا لمرورهما بحالة نفسية سيئة بالقوصية وديروط في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغين أحدهما من أهالي قرية نزالي جانوب التابعة لمركز القوصية بالعثور على شاب يدعى محمد شعبان عبد الحميد شحاتة، منتحرا داخل غرفته بمنزله ذات الناحية والثاني من أهالي قرية نزلة عبد اللاه التابعة لمركز ديروط يفيد العثور على خالد صابر فرغلي عبد الحكيم، 32 سنة حاصل على ليسانس آداب ومقيم ذات الناحية منتحرا شنقا في ظروف غامضة.

وبانتقال قوات من الشرطة والإسعاف تبين صحة البلاغات وأشارت التحريات التي قام بها ضباط المباحث أن سبب الانتحار مرورهما بظروف نفسية سيئة.

تم نقل الجثث والتحفظ عليهما بالمستشفى المركزي وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.