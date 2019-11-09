التنمية المحلية: محو الأمية على رأس أولويات الرئيس لبناء الإنسان

أكد وزير التنمية المحلية، أن ملف محو الأمية أحد الملفات المهمة التي يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته خلال الفترة الرئاسية الثانية لبناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات التعليم والصحة والقضاء على الأمية.

وأشار إلى أهمية ملف الأمية في قضية التنمية لكونه عامل رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الوزارة تلعب دوراً متكاملاً في التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة مشكلة الأمية، مؤكداً أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في القضاء على الأمية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالإمارات برئاسة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبي، ودكتور سامي كريشان منسق مشروع تحدي الأمية العربي 2030 التابع للمؤسسة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام والبرامج التليفزيونية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي لإيجاد منظومة متكاملة لمواجهة الأمية، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين الوزارة ومؤسسة محمد بن راشد لمحو الأمية في المحافظات وتنمية قدرات الفرد على القراءة والكتابة من أجل تحسين حياة الفرد وتحقيق التنمية المستدامة خاصة المرأة المعيلة والفتيات في سن العمل والمتسربات من العملية التعليمية، بالتنسيق مع مشروع تحسين الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة للسكان.

كما رحب وزير التنمية المحلية بالوفد الإماراتي خلال زيارته لمصر، مشيداً بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به المؤسسة بالوطن العربي والعالم على كافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مؤكدا أهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة خلال الفترة المقبلة في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات فيما يخص عدد من المجالات المهمة وعلى رأسها محو الأمية.

وأكد أن مصر حققت الكثير من الإنجازات خلال تولي الرئيس السيسي للحكم، وهناك تغيير كبير شهدته العديد من المجالات والقطاعات بالدولة، مشيراً إلى أن مصر قادرة على التغلب على أي تحديات تواجهها بقوة وتكاتف شعبها، لافتا إلى أن الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء مع كافة المهتمين بمجال محو الأمية للقضاء عليها في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه يمكن أن يشهد التعاون بين الجانبين في إطار القرى التي جرى اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي جرى اختيارها وفقاً لزيادة معدلات الفقر بها خلال الفترة المقبلة، لإحداث تغيير شامل في هذه القرى وتحويلها إلى قرى نموذجية والقضاء على الأمية بها.

وأوضح أن هناك توجه جديد للوزارة في التعامل مع قضية محو الأمية وإدماجها في المشروعات والأنشطة القائمة في الوزارة، على رأسها مشروع السكان بالإضافة إلى الاستفادة من مراكز الصناعات الحرفية بالمحافظات لتصبح منصات لمحو الأمية، مضيفاً أنه يمكن أن تكون تلك المراكز مؤسسة تدريبية يتم فيها محو الأمية والربط بينها وبين صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" لكي يستفيد منها المواطنين بمختلف فئاتهم خاصة المرأة المعيلة ليكون هناك حافز لحث كافة الأفراد على المشاركة في مشروع محو الأمية، وأن يكون النجاح في ذلك شرطاً من شروط الاقتراض.

من جانبه، عرض جمال بن حويرب لأهم المبادرات والأنشطة التي تهتم بها المؤسسة خاصة قضايا التنمية ودعم القواعد المعرفية، وتوفير فرص للشباب العربي وإعدادهم للاقتصاد المعرفي وتشجيع ريادة الأعمال والبحث والابتكار وتعزيز فرص الحصول على التعليم الجيد ودعم إنتاج واكتساب ونشر مصادر المعرفة باللغة العربية.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون المؤسسة لخدمة العرب جميعاً في كل مكان، وعلى رأس الدول العربية هي مصر التي تعتبر قلب الأمة العربية والأساس والحامي الأول لها.

وأشاد جمال بن حويرب بمستوى العلاقات المصرية الإماراتية والتنسيق والتشاور المشترك في كافة المجالات، مؤكداً أن مصر شهدت نهضة حقيقية خلال الخمس سنوات الماضية على كافة المستويات والأصعدة تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مجالات الاقتصاد والأمن والتعليم الجامعي والبنية التحتية.

كما أشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقيمها الدولة المصرية ويتابعها بصورة مستمرة الرئيس السيسي لإنجازها في التوقيت المحدد لها، مشيراً إلى أن الجميع في الوطن العربي يتابع ما يقوم به الرئيس السيسي منذ تولية المسؤولية من نهضة وطفرة في الخدمات كافة المقدمة للمواطن المصري في مجالات كثيرة واستطاع أن ينجز الكثير من الملفات خلال فترة قصيرة، كانت تحتاج في دول أخرى لسنوات طويلة ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه الإنجازات التي تحققت.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة الإماراتية، أهمية مصر اقتصادياً وعلمياً وثقافياً وسياسياً وعسكرياً لكافة الدول العربية، لافتاً إلى أهمية دور الإعلام العربي القوي ليكون حائط صد للدول العربية في مواجهة الإعلام الذي يروج للأكاذيب والقنوات المعادية.

وطالب جمال بن حويرب، بأن تكون وزارة التنمية المحلية هى المظلة المشرفة والراعية للمشروع المشترك بين الجانبين فيما يخص محو الأمية في مصر، والتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المحلية في هذا الشأن.

وأشار بن حويرب إلى أن الراحل الشيخ زايد آل نهيان، استطاع أن ينشر المدارس في كافة ربوع الإمارات ووضع القوانين التي تجرم عدم التعليم أن يكون إلزامي، وفي ختام اللقاء جرى الاتفاق على استمرار المشاورات والتواصل بين الوزارة والمؤسسة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون.