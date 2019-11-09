انخفضت أسعار الذهب 3 جنيهات مقارنة بالأمس، حيث وصل سعر عيار 24 لـ 758 جنيها، مقابل 761 جنيها، بينما بلغ عيار 21 في تعاملات سوق المال اليوم 663 جنيها.

ووصل سعر الذهب 18 لـ 568 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 5,308 جنيه في تعاملات اليوم.