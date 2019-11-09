ذكر مصدر أمني، أنه تم تسجيل حالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى جسر السنك وسط العاصمة العراقية "بغداد".

وقال المصدر، حسبما نقلت، اليوم، قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجدد من قبل قوات الأمن العراقية، باتجاه المتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى جسر السنك".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم تسجيل "عدد من حالات الاختناق جراء ذلك".

وتتواصل الاحتجاجات في العراق للشهر الثاني على التوالي مطالبة الإطاحة بالحكومة لأسباب اقتصادية وسياسية وأمور تتعلق بالفساد، بحسب المطالب التي يرفعها المتظاهرون.

وقدمت الحكومة بعض الخطوات الإصلاحية إلا أن هذه الخطوات لم ترض المحتجين بعد.