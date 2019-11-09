أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيانا، أوضحت فيه موقفها حيال رشق الأهالي بالحجارة العربات التركية في دورية روسية تركية مشتركة في منطقة الحدود السورية التركية، معتبرة أنه ناجم عن فظائع الاحتلال التركي، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيانها أن ما حصل يوم أمس في أثناء خروج الدورية الروسية التركية هو "دليل آخر على محاولات تركيا تجاهل رد فعل المواطنين الرافضين لسياساتها وممارساتها في المنطقة"، مؤكدة أن ما حدث هو موقف عفوي ناجم عن "فظائع تركيا ومرتزقتها في المناطق التي تحتلها لتهجير أهلها بشكل قسري وتسهيل عمليات التغيير الديموغرافي فيها".

وأدانت الإدارة الذاتية في بيانها ممارسات تركيا وتعاملها "غير الأخلاقي" مع حالات الاحتجاج العفوية للأهالي، كما رفضت موقف تركيا حيال حادث الشاب المدني سرخبون علي الذي فقد حياته أثناء الاحتجاج، محملة أنقرة مسؤولية ما حدث وسبب مقتل الشاب علي واستهدافه عمدا.

وتعرض رتل دورية عسكرية روسية تركية مشتركة أمس، للمضايقة في مدينة المالكية شمال شرق سوريا، حيث استقبل الأهالي العربات التركية بوابل من الحجارة، فيما ترجل جنود روس من مدرعاتهم لتهدئة المحتجين.