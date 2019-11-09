تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول استمرار أزمة عدم توافر أسرة الرعاية الحرجة، نظراً لإرتفاع نسبة الحالات الحرجة المتزايدة على الأسرة، ما يتطلب ضرورة التوصل إلى حل سريع.

وأوضح زين الدين، أنه بالرغم مما تبذله وزارة الصحة من جهود من أجل تحسين مستوى هذه الخدمة الطبية الملحة لكل المرضى المحتاجين لها، ووصول عدد وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات الحكومية 4700 وحدة مجهزة في 535 مستشفى، تابعة لوزارة الصحة وحدها، إلا أن الأزمة مستمرة.

وتابع :" معدل الأسرة داخل المستشفيات فى مصر أقل من المعدل العالمي، والمقدر بحوالي سرير لكل 7 آلاف مواطن، فى حين يقدر بمصر بحوالي سرير لكل 17 ألف مواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك 4163 طبيب رعاية حرجة متخصص، مؤكداً أن هذا الرقم غير كافي بالمقارنة مع احتياجات الإدارة لتغطية أعداد المرضى المترددين على مستشفيات وزارة الصحة فقط.

وطالب النائب بزيادة المقابل المادي لأطباء الحكومة من متخصصي الرعاية الحرجة، لأنهم لا يمكنهم فتح عيادات خاصة، بالإضافة إلى التوسع فيما يعرف بالرعاية المتوسطة.