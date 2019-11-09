تقدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بالشكر للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، مثمنًا قراراته لتطوير والارتقاء بالنيابة العامة بالعلم والمعرفة، وتوجيهاته نحو نشر المعرفة والعلم والأحكام والمستجدات العلمية الحديثة.

كان النائب العام أصدر قرارا بتوفير الموسوعة القانونية الإلكترونية للمستشار وجدي فايز لجميع رجالات النيابة العامة، وذلك من أجل أداء أفضل وأرقى مستهدفاً صون الحقوق لكل المصريين واحتراماً للقانون.

وأشاد النائب بتلك التوجيهات، مبينا أنها تؤكد مدى رقي القضاء المصري وشموخه بكل مستوياته والذي يستهدف العدالة الناجزة للشعب المصري العظيم.