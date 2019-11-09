تستعد نيسان العالمية لتسيلط نيسان الضوء على سيارات "NISMO" الرياضية الخاصة بها، وتثنى على تاريخ السيارات الرياضية في الشركة من خلال عرض السيارت في معرض نيسان في يوكوهاما من 12 نوفمبر، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع "نيسان" العالمية.

تتمتع "نيسان" بخبرة قوية في سيارات السباق القوية، ترجع إلى أكثر من 60 عامًا من المشاركة في رياضة السيارات العالمية.

وتم وضع العديد من التحسينات الإضافية في سيارات NISMO الجديدة وتقدم حيث طرحت سيارات NISMO للطرق لأول مرة في تشكيلة النماذج الرئيسية للشركة في عام 2013، حيث تضم العديد من التقنيات المتقدمة المستخدمة في سيارات السباق وتقدم تجربة قيادة رياضية.