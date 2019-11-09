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حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمحطة رفع الصرف الحقلي بنجوع المعادي

حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمحطة رفع الصرف الحقلي بنجوع المعادي

عاجل.. السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

عاجل.. السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

أفراد الأمن أكدوا واقعة المكملات.. تفاصيل يومين تحقيق في وفاة هيثم زكي

أفراد الأمن أكدوا واقعة المكملات.. تفاصيل يومين تحقيق في وفاة هيثم زكي

تنفيذ 40 قرار تشميع وإزالة مخالفات بمدينتي بدر والعبور

تنفيذ 40 قرار تشميع وإزالة مخالفات بمدينتي بدر والعبور

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