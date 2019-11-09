اعتبر الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إطلاق القمص يؤانس أديب راعي كنيسة القديس يوسف بالغردقة ووكيل المطرانية بمحافظة البحر الأحمر، لمبادرة "أعيادنا واحدة" والتي تهدف للاحتفال بأعياد المسلمين والمسيحيين معًا؛ تجسيد لمعاني المحبة والمواطنة.

ووصف البرلماني، في بيان أصدره اليوم، تهنئة القمص يؤانس المسلمين بعيد المولد النبوي الشريف وتوزيع حلوى المولد بالمستشفيات على العاملين والمرضى وغير القادرين لمشاركتهم فرحة الأعياد بمثابة طعنة وصفعة قوية على وجود تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وتابع "حساسين": "هذه هي صورة مصر الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية موجها تحية قلبية القمص يؤانس على هذه المبادرة التي تؤكد وحدة وتماسك كل المصريين ووقوفهم صفا واحدا خلف الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية لمواجهة وإفشال جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية".