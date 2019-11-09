أعرب الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، عن أمله في التوصل إلي حل للخلافات حول مفاوضات سد النهضة في ظل التحديات المائية التي تواجه مصر والتي تعتمد علي مياه النيل بصفة أساسية، خاصة في ظل زيادة الطلب علي المياه وتزايد العجز المائي.

وأضاف أبو ستيت في تصريحات خاصة صباح اليوم السبت، أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي الشديد بمتوسط يصل إلي 550 متر مكعب من المياه للفرد سنويا.

وأوضح وزير الزراعة، أنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة الري لتنفيذ مشروعات تطوير الري وتحويل منظومة الري المصري من الري بالغمر إلي الري بالرش أو الري الحديث، مشيراً إلى انه سيتم الإسراع بالتوسع في المساحات التي تستهدف الحكومة تحويلها إلي الري الحديث في الدلتا ووادي النيل.

وصرح أبو ستيت بأن الوزارة نجحت في تحويل 10 أفدنة من المساحات المهملة إلي جنة خضراء تساهم في تحويل المنطقة مع المتحف الزراعي إلي مزار سياحي.