أستاذ علوم سياسية: مصر تؤكد وصلها لمرحلة الفقر المائي

قال الدكتور باسم رزق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تؤكد أنها وصلت إلي مرحلة الفقر المائي وأن الحل السلمي الوحيد هو تسوية ملف سد النهضة.

وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف سد النهضة عالق يحتاج إلي قبول المفاوضات، وأن الطرف الأمريكي يحظى بقبول داخل المجتمع الأثيوبي والسلطات الرسمية الأثيوبية ويجوز له أن يلزم الطرف الأثيوبي بقبول نتائج المفاوضات.

وتابع رزق، :"إثيوبيا هي الوكيل والداعم الحقيقي للمصالح الأمريكية في القارة الأفريقية، مشيراً إلي أن العلاقات المصرية وصلت إلي مستوى غير مسبوق كما وصفها الجانب الأمريكي".