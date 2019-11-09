يسافر الفنان كريم قاسم إلى فرنسا للمنافسة بفيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله في مهرجان السينما الأفريقية "FCAPA"، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 8 وحتى 13 نوفمبر.

وخلال زيارته لفرنسا، سيشارك "قاسم" في لجنة تحكيم مهرجان "فيديو مارثون" للشباب بدورته السادسة، والذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته عن 3 دقائق في يومين فقط.

ومؤخرًا، حصل فيلم "ليل خارجي" على جائزة أفضل فيلم في مهرجان "مالمو" للسينما العربية، كما شارك فيلمه سواح أحدث أفلام كريم قاسم في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصول على 11 جائزة، آخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يجرى طرحه في دور العرض ببلجيكا وفرنسا في مطلع عام 2020 وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في لوكسمبورج، الفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

وينتظر كريم قاسم عرض مسلسله "مملكة أبليس"، كما يستعد الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ"، ومن أحدث أعماله بطولة جزء بعنوان "مين طفى النور" في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وبطولة فيلم "ولاد رزق 2" الذي تجاوزت إيراداته الـ96 مليون جنيه.