بدء اليوم السبت، التحالف الدولي للسلام والتنمية بجنيف، بالتعاون مع مؤسسة ومجموعة الاستشارات الدولية، فعاليات الأسبوع التدريبي الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل والذي يستمر لمدة أسبوع في مدينة جنيف السويسرية، وذلك على هامش الدورة 34 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

ويهدف التدريب الذي يشارك فيه مجموعة من الخبراء على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت"، لتدريب عدد من الشباب العربي والأوروبي والأفريقي على كيفية إجراء آلية الاستعراض الدوري الشامل.

ويحتوي التدريب على جلسات نظرية يتم فيه شرح آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تتم من خلال حوار تفاعلي بناء يستند إلى ثلاثة تقارير رسمية، وهم التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة والتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقرير أصحاب المصلحة.

ويشارك في هذا الحوار 47 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويقوم بإدارة الاستعراض وتيسيره فريق ثلاثي يسمى "الترويكا" والذي يتشكل من ثلاثة مقررين تختارهم الدول الأعضاء بالمجلس.

كما يشمل التدريب على جزء عملي يتم من خلاله مشاركة الشباب في جلسات الاستعراض والفاعليات الجانبية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني، ويأتي ذلك في إطار اهتمام المؤسسات الثلاثة بتدريب الشباب على الآليات الأممية المعنية بحقوق الانسان.