سقط في حفرة وهو ينقب عن آثار.. كشف ملابسات العثور على جثة عاطل بأسوان

تبلغ لمركز شرطة "نصر النوبة" في محافظة أسوان، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بجوار ترعة شعيت بقرية وادي العرب بدائرة المركز، وبها سحجات بالكتف الأيمن.

توصلت تحريات فريق البحث، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، إلى قيام المجني عليه "عاطل" سن 52 عاما، مقيم بمحافظة أسيوط، بالتنقيب عن الآثار خلسة بمنزل كائن بقرية المضيق بدائرة المركز، بالاشتراك مع "سائق- صاحب محل ألبان- عامل، مقيمون بدائرة المركز".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسابقة قيامهم منذ حوالي عام تقريباً بالتنقيب عن الآثار بمنزل السائق وقرروا أنه بتاريخ الواقعة وحال قيام المجني عليه بمشاركتهم الحفر زلت إحدى قدميه وسقط داخل الحفرة وتوفي فقاموا باستخراج جثته وخشية افتضاح أمرهم والمساءلة القانونية قاموا بنقل جثته بسيارة نقل "خاصة بالسائق" والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور عليها، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة ومكان الحفر وتبين وجود حفرة بمساحة 3 × 3 متر وبعمق 20 متر بإحدى غرفه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.