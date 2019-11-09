أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام تاجر مسلتزمات زراعية بإنشاء وإدارة مصنع "بدون ترخيص"، بناحية أبورواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية الفوسفاتية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المصنع المُشار إليه بحملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وأمكن ضبط الآتي :-

- خط إنتاج متطور لتصنيع الأسمدة المغشوشة والمقلدة .

- كمية من الأجولة الفارغة المنسوبة لكبرى الشركات لإيهام المزارعين بسلامة وجود تلك المنتجات "غش تجاري".

- كمية وزنت بـ 500 طن مواد خام صلبة حجر جيري، بودرة بلاط، مخلفات مسابك، أكوام رمال، تستخدم في تصنيع المنتجات المغشوشة والمقلدة.

- كمية وزنت بـ 2000 طن منتج نهائي لخام الفوسفات المحبب والناعم المغشوش والمقلد معبأ ومعد للتداول.

- بلغ إجمالي المضبوطات 2500 طن لخام الفوسفات المحبب والناعم المغشوش والمقلد مُعد للتداول ومواد خام صلبة تستخدم في عملية التصنيع.