أعلن حسين القباحي، مدير عام بيت الشعر بالأقصر، عن اكتمال استعدادات إطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للشعر العربي الذي سيقام في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، احتفاءً وتتويجًا لنشاطه السنوي، ولمسيرته التي بدأت في نوفمبر عام 2015 منذ افتتاحه بمبادرة كريمة من حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، لإنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي، لتكون راعيةً للشعراء، ورافدًا للفكر والإبداع.

وقال "القباحي" إن حفل الافتتاح يبدأ في السادسة مساء الخميس المقبل، في مسرح قصر ثقافة الأقصر بحضور نخبة من شعراء مصر ومثقفيها وعدد من قيادات وزارة الثقافة وقيادات محافظة الأقصر، حيث يستعرض البيت ما قام به من نشاط ثقافي خلال هذا العام وما قدمه من محاولات لخلق مناخ إبداعي رحبٍ ومتسع للجميع، ثم يقدم الشاعر حسن عامر منسق أنشطة بيت الشعر، الأمسية الشعرية الأولى مع الشعراء أحمد سويلم، أحمد نناوي، أشرف قاسم، شيرين العدوي ومحمد عرب صالح.

أضاف أن الحفل سيشهد استضافة المطرب أحمد إسماعيل، في فقرة فنية من الأغاني الوطنية وأغاني التراث المصري، لافتا إلى أن اليوم الثاني سيكون لافتتاح المعرض الفني "ملتقى الأقصر الرابع للخط العربي" بمشاركة 25 من فناني الحروفيات والخط العربي و30 لوحة بحضور الفنان مصطفى خضير رائد فناني الخط العربي وعدد من فناني الخط العربي.

ويلتقي الجمهور بعدها في أمسية شعرية مع الشعراء أحمد عادل، جابر بسيوني، صلاح اللقاني، حاتم عبد الهادي وعلي مصطفى لون، يليها حفل فني بمشاركة الفنان أحمد إسماعيل والفنان عبدالله جوهر.

أشار مدير بيت الشعر بالأقصر إلى أن اليوم الثالث يشهد الجلسة النقدية "تحولات القصيدة العربية" ويترأس الجلسة الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، ويحاضر فيها الدكتور أحمد درويش، والدكتور عبد الرحيم الكردي، تليها أصبوحة شعرية يقدمها الشاعر محمد جاد المولى، بمشاركة الشعراء درويش الأسيوطي، شعبان يوسف، سهير المصادفة، مروة جابر، مصطفى جوهر ومحمود مرعي.

وفي الفترة المسائية من نفس اليوم يلتقي الجمهور بشعراء الواو في ساحة معبد الأقصر على المسرح المكشوف بمشاركة الشعراء عادل صابر، عبد الناصر أبو بكر، محمد النوبي، فوزي عبد السميع وأميرة محمود، ويدير الأمسية الشاعر خالد الطاهر ثم تليها استعراضات فنية لفرقة قنا للفنون الشعبية.

أضاف "القباحي" أن اليوم الرابع من المهرجان سيشهد حفل توقيع لدواوين الشعراء التي طبعتها دائرة الثقافة بالشارقة لشعراء بيت الشعر، يليه معرض لمجلات دائرة الثقافة بالشارقة، ثم أصبوحة شعرية للشعراء الحسين خضيري، إيهاب البشبيشي، شريف أمين، عبيد عباس، محمد منصور الكلحي ومصطفى رجب، ويدير الأمسية الشاعر بكري عبد الحميد.

وفي الفترة المسائية حفل ختام المهرجان في مسرح قصر ثقافة الأقصر، يلتقي الجمهور بشعراء الأمسية السادسة في المهرجان الشعراء أحمد العراقي، سعد عبد الرحمن، شريفة السيد، علاء جانب ومحمود حسن، ويدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني، ثم يليه عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية ثم توزيع شهادات المشاركة.