نعت الإعلامية سناء منصور، هيثم أحمد زكي، قائلةً: "ألف رحمة ونور على روحه"، مشيرةً إلى أن خبر وفاته كان صادمًا للناس جميعًَا.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يعرض على شاشة "dmc": "حب الناس لهيثم جزء كبير منه حب الناس للنجم الأسمر أحمد زكي، البقاء لله، وكل السلام والحب، لروح هيثم أحمد زكي".

وتابعت: "كان ولدًا جميلًا وهادئًا، وأخباره لم تكن كثيرة، مثل الممثلين الشباب في أيامنا هذه".

وأردفت: "والدته كانت ملاكًا، وتوفيت في سن صغيرة، وجده كان مخرجًا رائعًا، أنجز العديد من الأفلام الكوميدية الجميلة، وهيثم كان معشوق جده، حيث كان الأخير يجسد مع جدته بديلًا لوالدته، ولم يكن يعاملانه كطفل عادي أبدًا".

وواصلت: "هيثم عاش مآسٍ كثيرة، منها انفصال والده عن والدته، ثم تزوجت والدته".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.