وصل الفنان محمد عادل إمام، والفنانة درة، إلى مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يُقام عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويستقبل العزاء رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفقيد.

وبدأ توافد الفنانين، لتقديم واجب العزاء، المُقام حاليًا في مسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر، منهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، وأحمد صلاح حسني وعمر مصطفى متولي، وهشام سليم، وناهد السباعي، وعمر السعيد، وهنا شيحة ودرة.

وغيب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.