قال محسن حامد سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء بوزارة الإسكان، إن المشروعات التنموية والتجمعات الزراعية التي تقوم الدولة بإنشائها في سيناء تتكون من 26 تجمع بها خدمات ومرافق متكاملة.

وأضاف "سعيد"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التجمعات الجديدة ستتضمن وحدات سياحية ومدارس ومستشفيات ومرافق متكاملة لضمان حياة كريمة لقاطنيها، موضحا أنه من المزمع إنشاء 8 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء، و11 تجمعا بشمال سيناء بعد عقد دراسة للمناطق التي تتوافر فيها مياه الآبار للزراعة.

وأكد أنه من المنتظر إنشاء قريتين للصيادين بجوار بحيرة البردويل بشمال سيناء وستضم كلا منها على 228 منزل، مشيرا إلى أنهجرى الانتهاء بنسبة 80% من إنشاء 18 تجمعا تنمويا بشمال سيناء.