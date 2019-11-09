وجه الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ، على احترافيتهم العالية في التعامل مع اندلاع حريق، في إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، رحلة رقم SQP7153، وكان من الممكن أن يتحول إلى كارثة.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، أن طائرة شركة اسكاى اب الأوكرانية، تعرضت لنشوب حريق في إحدي إطاراتها، بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ.

وأضح أن الحريق، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وأضاف المصدر، أن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ، وطاقم الطوارئ فى مطار شرم شرم الشيخ، أخمد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة.

وأكد، تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

وأشاد قائد الطائرة الأوكرانية، بطاقم الخدمات الأرضية، وفريق الطوارىء بمطار شرم الشيخ، على الأداء الإحترافي في التعامل مع الحريق، من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق، وإجلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.