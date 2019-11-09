شهد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا.

حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، واللواء محمد أبو المجد، نائب مدير الأمن، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد سيد، رئيس المدينة، والشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأوقاف والأئمة والدعاة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة عددا من آيات الذكر الحكيم، أعقبها بعض المدائح النبوية في حب الرسول الكريم، كما قدم كلمة مديرية الأوقاف الشيخ البدري السمان ركابي، وكيل مديرية الاوقاف، والذي أوضح خلالها فضائل الاقتداء بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والقيم الإنسانية والعبرة والقدوة الحسنة من عطر السيرة النبوية ومدى سماحة الرسول الكريم ومكارم الأخلاق، كما أشار إلى سماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للمحبة والسلام والإخاء بين مختلف الطوائف ونبذ الفرقة.