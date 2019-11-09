تفقد المهندس محمد هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان لقطاع التشييد والبناء والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، برفقة العقيد فادي يوسف لوقا عوض رئيس مركز ومدينة الزرقا، مشروع الإسكان الإجتماعي (المرحلة الثانية) بمركز الزرقا، لمتابعة سير تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي بقرية دقهلة، وتل الكاشف، ومدينة الزرقا.

وأكد "درويش"، على ضرورة الانتهاء من باقي الأعمال بالمشروع، بالمواعيد والمواصفات المحددة حتى يمكن الاستفادة منه، كما تعاملت الوحدة مع شكوى عدم وجود إنارة بطريق الحدود بعزبة الباز التابعة للوحدة المحلية بسيف الدين، بالإضافة إلى متابعة إصلاح وصيانة خلية طريق الحدود بالعزبة.