أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، ومدير معهد القلب سابقًا، أن النبي عليه السلام كان نبي القلوب، حيث كان يّعرف القلوب ويهتم بها، موضحًا أن النبي عندما اختار لفظ المضغة في حديثه الشريف كان ذو دلالة هامة، حيث إن المضغة هي أهم جزء في جسم الإنسان، مستشهدًا بقول رسول الله: "أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ".

وأضاف "شعبان"، خلال حواره في برنامج " المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أن هناك عدة أعضاء في جسم الإنسان مرتبطة بالقلب لكن يبقى الكلى هي أكثر الاعضاء اتصالا بالقلب، موضحًا أن الطقوس الدينية والاستماع إلى القرآن من الأشياء التي تريح القلوب.

واستشهد بدراسة حديثة أكدت أن مجموعة مرضى بالاكتئاب يستمعون إلى سورة الرحمن بتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كانت أفضل من تناول العقاقير، ولذلك كان الرسول دائما يقول "أرحنا بها يا بلال" بالأذان، موضحًا في الوقت ذاته أن كثيرين يتعاملون باستهانة مع ضغط الدم، رغم أنه أمر خطير للغاية.