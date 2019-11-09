تسبب انفجار لخط ناقل للمياه في غرق ميدان الثقافة، أكبر ميادين محافظة سوهاج، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية.

واضطرت إدارة مرور سوهاج إلى إغلاق حركة السير بالميدان، وتحويل مسار السيارات للشوارع الجانبية، فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من السيارات لشفط المياه من الشوارع.

وتتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وحي شرق سوهاج، عمليات إصلاح خط المياه بالتنسيق مع مياه سوهاج.

يذكر أن الميدان يشهد حاليا بداية الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري الثقافة العلوي المار فوق السكة الحديد.