"الطيران المدني" تكشف تفاصيل إنقاذ طائرة أوكرانية من الحريق بشرم الشيخ

أوضح الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، تفاصيل إنقاذ طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ من الحريق، حيث ذكر أن حادث حريق الطائرة الأوكرانية كادت أن تتسب في كارثة لولا جهود وشجاعة العاملين بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وقال "الحفني"، إن طاقم الخدمة الأرضية بالمطار هو من اكتشف بداية الحريق، وأوقفوا قائد الطائرة بعد ملاحظتهم تسرب غاز الهيدروليك بإطار الطائرة وهو ما تسبب في الحريق، كما أن قائد الطائرة لم يعلم بالحريق وكان يسير بشكل طبيعي، لكن العاملين بالمطار أسرعوا في توجيهه وتعاملوا مع الحريق باحترافية على الرغم من خطورة الحريق عليهم.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن كابتن الطائرة أشاد بالأطقم الأرضية بالمطار وسرعة احتوائهم للموقف، حيث إن الأطقم الأرضية بالمطار مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا أنه لولا سرعة تصرف العاملين المصريين مع الطائرة، كان في خلال دقيقة سيتفاقم الوضع بشكل سيئ.

وأشار إلى أن الحريق اندلع في إحدى الإطارات بالطائرة الذي كان بالقرب من خزينة البنزين للطائرة ويبلغ 3500 كيلو من مادة البنزين القابلة للاشتعال وكان على متن الطائرة 189 سائحا، كما أن السائحين عندما نزلوا من الطائرة لم يتخليوا أن الوضع بهذا الشكل، ولولا سيطرة العاملين على الحريق كانت انفجرت عجلة الطائرة في غضون دقائق.