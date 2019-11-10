صور.. هاني شاكر ومجلسه في افتتاح تجديدات نادي الموسيقيين بالدقهلية

افتتح الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، الليلة، تجديدات نادي المهن الموسيقية في الدقهلية بمدينة طلخا، يرافقه وأعضاء مجلس الفنانين: نادية مصطفى وفاطمة عيد، وحلمى عبدالباقي، وخالد بيومي، ووكيل النقابة المايسترو أحمد رمضان أحمد وبحضور الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة الدقهلية، وكان في استقبالهم أعضاء نقابة الموسيقيين بالمنصورة سامح عبدالمطلب وحازم محيي الدين.

وقال الفنان هاني شاكر: "إنني سعيد بوجودي في افتتاح هذا الصرح العظيم للموسيقيين الذين بالفعل يستحقون هذا المكان وأتمنى أن يكون لدينا نادٍ في كل محافظة".

وأكد حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، أن مستوى النادي مشرف ويليق باسم نقابة الموسيقيين والنقابة العامة تتشرف بهذا المكان.

وعن مشاريع النقابة أوضح خالد بيومي، وكيل النقابة العامة للموسيقيين، أن النقابة تقوم بمشروع علاجي ضخم حيث يتم خصم 75% من تكاليف علاج العضو، ولو أن حالته لا تسمح بالدفع سيتم إعفاؤه بالكامل.

وتحدث المايسترو أحمد رمضان سكرتير النقابة العامه للموسيقيين، عن جولات مجلس النقابة في المحافظات، والتي كان آخرها في محافظة الشرقية، وذلك بحصور النقيب ونادية مصطفى.

وأوضح أننا حاليا نعمل على إنهاء مشروع الإسكان في "حدائق أكتوبر" والذي تأخر منذ عام 2007 وتم تسليمه، ونبحث عن مكان لإقامة نادٍ في القاهرة على ضفاف النيل.

وذكر الدكتور علاء سلامة، أستاذ في الكونسرفتوار ووكيل النقابة العامة للموسيقيين، أن جمال مدينة المنصورة انطبع على جمال النادي فهو أنيق بحق.

وتخللت مراسم الحفل بعض فقرات الغنائية للفنانين هاني شاكر، ومحمد شاهين وأحمد جمال ونادية مصطفى وفاطمة عيد.