عمر خيرت يخطف الأنظار في الأوبرا بحفل كامل العدد

خطف الموسيقار العالمي عمر خيرت بأنامله الذهبية، قلوب محبيه بأشهر ألحانه الموسيقية في حفله الكبير ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28، تحت رعاية رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، وذلك على المسرح الكبير.

وقدم خيرت خلال الحفل بمصاحبة فرقته الموسيقية، باقة متنوعة من أعماله الموسيقية المميزة التي اشتهر بها على مدار مشواره الموسيقي، منها: "العرافة والعطور الساحرة، هي دي الحياة، خلي بالك من عقلك، إمتى الزمان يسمح يا جميل، في هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، مكان في القلب، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبد القادر، جيران الهنا، عفواً أيها القانون، النوم في العسل، مافيا، عارفة، قضية عم أحمد، أنت المصري، البخيل وأنا، 100 سنة سينما"، وسط سعادة وتصفيق حار من جميع الحضور.